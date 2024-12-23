Türkiye, Gagauz Türklerine Destek Sözünü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye, Gagauz Türklerine Destek Sözünü Verdi

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin 30. yıl dönümünde Gagauz Türklerine destek sözü verdi.

23.12.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin Özel Hukuki Statüsü'ne Dair Yasa'nın kabulünün 30. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye, Moldova'nın ayrılmaz unsuru olan Gagauz Türklerine ve Gagauzya'ya destek olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin Özel Hukuki Statüsü'ne Dair Yasa'nın Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından 23 Aralık 1994 tarihinde kabulünün 30. yıl dönümü dolayısıyla Moldova halkını ve Gagauz Türklerini kutladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özerkliğin kuruluşu, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerinin muhafazasını teminat altına almış, Moldova'nın huzur ve istikrarını pekiştirmiş ve Türkiye ile Moldova arasında müstesna bir dostluk köprüsü tesis etmiştir. Ülkemiz, Moldova'nın ayrılmaz unsuru olan Gagauz Türklerine ve Gagauzya'ya destek olmayı sürdürecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Gagauzya, Politika, Türkiye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye, Gagauz Türklerine Destek Sözünü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
17:38 Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera’nın arkasından sahaya daldı Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
17:27 Bursa’da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
17:27 Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı
17:14 NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya’ya yaklaşıyor NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor
16:50 Murat Kekilli’nin annesi hayatını kaybetti Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
16:49 Şam’daki tarihi ziyarete damga vuran kareler Şam'daki tarihi ziyarete damga vuran kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 12:13:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Gagauz Türklerine Destek Sözünü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.