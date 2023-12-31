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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi'nden Şehitler İçin Mevlit-i Şerif Okutuldu - Son Dakika
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi'nden Şehitler İçin Mevlit-i Şerif Okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi, Pençe Kilit Harekatında şehit olan 12 asker için mevlit-i şerif okuttu. Dernek başkanı, şehitlerin vatan için verdiği şehadetin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi\'nden Şehitler İçin Mevlit-i Şerif Okutuldu
31.12.2023 - 14:43,
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi tarafından şehitler için mevlit-i şerif okutuldu.

Dernek binasında gerçekleştirilen programda Pençe Kilit Harekatında şehit olan 12 askerimiz için mevlit-i şerif okutuldu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, yaptığı açıklamada, "Bir vatan,12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit ve vatan uğruna içilen şehadet şerbeti. Şuurun var ise dilin susar gözlerin konuşur. Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz, 6 can, 6 Vatan evladı Kahraman Mehmetçik şehadet şerbetini içti. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçiğimizin daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi'nden Şehitler İçin Mevlit-i Şerif Okutuldu - Son Dakika
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