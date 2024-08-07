Türkiye, İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika
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Türkiye, İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil olacak

Türkiye, İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil olacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun bugün Divan'a sunulacağını duyurdu.

07.08.2024 13:56
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan'a sunulacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun bugün Divan'a sunulacağını duyurdu. Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan'a sunulacaktır. Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlanan başvurumuz, Divan Statüsü'nün 63. maddesine dayanmaktadır. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması bakımından son derece önemlidir. Bu vesileyle, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika

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