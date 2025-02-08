Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nde Ahmet Cüneyt Musal Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nde Ahmet Cüneyt Musal Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi\'nde Ahmet Cüneyt Musal Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nin genel kurulunda Ahmet Cüneyt Musal, güven oyuyla tekrar başkanlık görevine getirildi. Musal, ihtiyaç sahiplerine yönelik projelere devam edeceklerini belirtti.

08.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Cüneyt Musal üyelerin güven oyunu alarak yeniden seçildi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, 2025 yılı genel kurulunu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Salihli Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem yaptı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ahmet Cüneyt Musal, yeniden Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinin başkanı seçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda konuşan Musal, Salihli Kızılay olarak iyiliği büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerinin umudu olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Musal "Salihli Kızılay olarak Ramazan Ayı'nda Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda iftar çadırı kuracağız. Günlük 300 kişiye iftar verecek olan çadırımızı her yıl kurup, bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ayrıca Salihli'ye sabit kan merkezi birimi kazandıracağız" dedi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel ise genel kurulun, Salihli ve Manisa başta olmak üzere yardım elinin ulaştığı tüm coğrafyalara hayırlı olmasını temenni etti.

Ahmet Cüneyt Musal başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Yönetimi Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Ali Rıza Ünveren, Ayfer Kayhan, Hilal Ayyıldız ve Hasan Soy'dan oluşurken, şube denetçiliğine ise Bayram Altaş getirildi.

Genel kurulda il merkez delegesi olarak Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Ali Rıza Ünveren, Hasan Soy ve Ayfer Kayhan seçilirken genel merkez delegesi olarak Ahmet Cüneyt Musal, Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik ve Hasan Soy seçildi.

Olağan genel kurula Salihli Belediye Başkan Yardımcıları A. Yavuz Özdem ve Selim Akbıyıkoğlu Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel, Müftü Ali Çebi ile çevre ilçe başkanları ve Kızılay üyeleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ahmet Cüneyt, Politika, Salihli, Kızılay, manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nde Ahmet Cüneyt Musal Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:42:58. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi'nde Ahmet Cüneyt Musal Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.