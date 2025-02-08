Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi\'nde Ahmet Cüneyt Musal Yeniden Başkan Seçildi

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Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Cüneyt Musal üyelerin güven oyunu alarak yeniden seçildi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, 2025 yılı genel kurulunu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Salihli Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem yaptı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ahmet Cüneyt Musal, yeniden Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinin başkanı seçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda konuşan Musal, Salihli Kızılay olarak iyiliği büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerinin umudu olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Musal "Salihli Kızılay olarak Ramazan Ayı'nda Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda iftar çadırı kuracağız. Günlük 300 kişiye iftar verecek olan çadırımızı her yıl kurup, bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ayrıca Salihli'ye sabit kan merkezi birimi kazandıracağız" dedi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel ise genel kurulun, Salihli ve Manisa başta olmak üzere yardım elinin ulaştığı tüm coğrafyalara hayırlı olmasını temenni etti.

Ahmet Cüneyt Musal başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Yönetimi Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Ali Rıza Ünveren, Ayfer Kayhan, Hilal Ayyıldız ve Hasan Soy'dan oluşurken, şube denetçiliğine ise Bayram Altaş getirildi.

Genel kurulda il merkez delegesi olarak Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Ali Rıza Ünveren, Hasan Soy ve Ayfer Kayhan seçilirken genel merkez delegesi olarak Ahmet Cüneyt Musal, Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik ve Hasan Soy seçildi.

Olağan genel kurula Salihli Belediye Başkan Yardımcıları A. Yavuz Özdem ve Selim Akbıyıkoğlu Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Öner Gürsel, Müftü Ali Çebi ile çevre ilçe başkanları ve Kızılay üyeleri katıldı. - MANİSA