Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Türkiye Maden İşçileri Sendikasının Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alınan grev kararları milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi. - ANKARA