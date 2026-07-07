Türkiye'nin Değerleri NATO Zirvesi'nde Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Değerleri NATO Zirvesi'nde Tanıtıldı

Türkiye\'nin Değerleri NATO Zirvesi\'nde Tanıtıldı
07.07.2026 00:05
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da açılan sergiler, Türkiye'nin kültürel ve uluslararası başarılarını tanıtıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da " Türkiye'nin Değerleri" ve "Rakamlarla Türkiye Markasının Portresi" adlı sergiler açıldı. Sergiler, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan sergiler, Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna çok boyutlu şekilde tanıtılması amacıyla başkentin farklı noktalarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerli ve yabancı devlet temsilcileri, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve basın mensuplarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel mirası, uluslararası başarıları, ekonomik ve teknolojik gelişimi ile küresel ölçekte yürüttüğü diplomatik ve insani faaliyetler kapsamlı bir içerikle tanıtılıyor.

NATO Zirvesi süresince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşan sergiler, Türkiye'nin yumuşak güç unsurlarını öne çıkaran kültürel diplomasi çalışmalarına katkı sunmayı ve uluslararası ziyaretçilere ülkeyi bütüncül bir perspektifle anlatmayı hedefliyor. Sergiler aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliği, uluslararası başarıları ve stratejik vizyonu farklı hedef kitlelere aktarılırken, ülkemizin marka değerinin güçlendirilmesine, olumlu ülke algısının pekiştirilmesine ve kamu diplomasisi faaliyetlerine katkı sunulması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ankara, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin Değerleri NATO Zirvesi'nde Tanıtıldı - Son Dakika

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