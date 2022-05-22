Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti - Son Dakika
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Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti

22.05.2022 00:17

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti -Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliğine binlerce kişi katıldı Batman'da her yıl düzenlenen ancak pandemi döneminde ara verilen Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliği bu yıl Türkiye'nin birçok kentinden binlerce...

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti

-Batman'da Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliğine binlerce kişi katıldı

BATMAN - Batman'da her yıl düzenlenen ancak pandemi döneminde ara verilen Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliği bu yıl Türkiye'nin birçok kentinden binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde 1954 yılında hayatını kaybeden Zilan cemaati lideri Şeyh Halit Bağdu'yu anmak için AŞ dökme etkinliği düzenlendi. Etkinlik için çok sayıda çadır kuruldu. Karadeniz, Trakya, İç Anadolu ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliğe gelen vatandaşlar, erbaneler eşliğinde ilahiler söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıldır hem ülkemizi hem de dünyayı saran Covid-19 hastalığından dolayı etkinlik yapamadıklarını aktaran kanaat önderi Şeyh Selman Bağdu, hem dünyada hem de Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan'ın talimatıyla açık alanlarda maske yasağını kaldırılmasıyla 2-5 sene sonra etkinliklerini yaptıklarını dile getirdi.

Bağdu, "Bugün Cumartesi günü, misafirlerimiz hem Batman'dan hem de Batman dışından Karadeniz'den, Ege'den iç Anadolu'dan Trakya'dan buraya teşrif ettiler. Bugün türbe ziyaretleri yapacaklar, dualar edecekler, yarında Allah kısmet ederse sabah saatlerinde ilahi hazırlayan gruplarımız ile birlikte bir yarışmamız olacak. Kazanana bir kurban vereceğiz. Öğlen yemeğini verdikten sonra misafirlerimizi Batman'dan uğurlayacağız. Daha önce de dile getirmiştik, biz sadece hem kendi coğrafyamızı hem de dışardaki coğrafyalara şu mesajı veriyoruz. Dünyada kardeşlikten, birliktelikten, beraberlikten daha kutsal daha öte bir şey yok. Biz, bugün bu coğrafyada Batman bölgesinde hem Kürt, hem Türk, hem Laz, hem Çerkez, birde belki size daha önceki yıllarda sizde şahit oldunuz sadece Müslüman olmayanlar, gayrimüslim kardeşlerimiz de var. Bugün biz onlarla birlikte anma etkinliğimizi yapıyoruz. Bu sene daha fazla gibi gözüküyor. Bu ekonomik şartların kötülüğe gitmesine rağmen büyük bir katılım. Bu kadar beklemiyorduk. Allah'a şükür büyük bir katılım oldu. Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan gelen misafirlerimiz var" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti
Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Batman'a akın etti

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Kaynak: İHA

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