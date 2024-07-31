Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta ilk kez toplu sünnet töreni yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta ilk kez toplu sünnet töreni yapıldı

Türkiye'nin en küçük ili olan Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde toplu sünnet töreni düzenlendi. Yaklaşık 25 çocuk sünnet edildi ve etkinlik renkli bir şekilde gerçekleştirildi. Aydıntepe Belediyesi, bu töreni geleneksel hale getirmeyi planlıyor.

31.07.2024 23:10
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Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta ilk kez toplu sünnet töreni yapıldı

BAYBURT - Türkiye'nin en küçük ili olan Bayburt'un yaklaşık 6 bin nüfuslu Aydıntepe ilçesinde toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Aydıntepe Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen toplu sünnet programında 4-12 yaş aralığındaki yaklaşık 25 çocuk alanında uzman ekip tarafından sünnet edildi.

Bayburt'ta ilk kez yapılan toplu sünnet töreninde Aydıntepe düğün salonu bu kez düğün organizasyonu için değil, çocukların sünnet şöleni için hazırlandı. Balonlarla süslenen, palyaçolarla renk katılan etkinlikte çocuklar sünnet öncesi dans edip, oyunlar oynadı. Korkularını, heyecanlarını oyunlar oynayarak yenen çocuklar, keyifli dakikalar geçirdiler. Çocuklarını sünnet ettirecek olan anne ve babaların heyecanlı bekleyişi ise gözlerinden okundu. Bununla birlikte Opr. Dr. Burhan Gencer ve sağlık çalışanları, çocukları gönüllü olarak sünnet ettiler.

İlki yapılan sünnet törenini belediye geleneksel hale getirmeyi planlıyor

Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri toplu sünnet törenini geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Aydıntepe Belediyesi olarak toplu sünnet töreni düzenledik. Şu an salonumuzda 25 civarında sünnet olacak çocuğumuz var. Yakın köylerden, Aydıntepe merkezden ayrım gözetmeksizin herkesi organizasyonumuza davet ettik. Bundan sonra her sene aynı töreni devam ettirmeye çalışacağız. Amacımız bu töreni geleneksel hale getirmek. Doktorumuz Burhan Gencer hocamız gönüllü olarak bize yardımcı oldu sünnetleri doktorumuz para almadan, ücretsiz bir şekilde gönüllü olarak gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarını memleketi Bayburt'ta geçiren yeğenini sünnet ettirmeye gelen Yusuf Yazıcı isimli vatandaş ise Aydıntepe Belediyesine organizasyonundan ötürü teşekkür ederek, "Aydıntepe Belediyesinin düzenlenmiş olduğu toplu sünnet törenine yeğenim için geldik. Ablam, yeğenim normalde İstanbul'da ikamet ediyorlar. Yaz tatili için buraya geliyorlar, böyle bir organizasyon onlar açısından da güzel oldu. Güzel bir etkinlik, daha da gelenler oluyor. Belediyemize organizasyonundan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Sünnet olacağı için heyecanlı olan 6 yaşındaki minik Ömer Asaf Şenocak ise anne ve anneannesiyle birlikte sırasını beklerken, korkmadığını çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Program, Başkan Şentürk'ün çocuklara çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta ilk kez toplu sünnet töreni yapıldı - Son Dakika

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