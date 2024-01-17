Türkiye\'nin En Büyük Hayvan Hastanesi Selçuk Üniversitesi\'nde Hizmet Veriyor

Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesi olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi 7 gün 24 saat hizmet verirken, Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilere teorik eğitimin yanı sıra pratik yapma imkanı da sağlıyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesi kedi ve köpeklerin yanı sıra bir çok yabani hayvana şifa oldu. Hastane, Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilere, teorikte öğrendiği bilgileri pratikte uygulama imkanı sağlıyor. Öğrenciler 1. ve 2. sınıflarda temel bilgileri aldıktan sonra 3. sınıftan itibaren hayvan hastanesinde öğrendiklerini hocalarının gözetiminde görme ve uygulamaya başlıyor. Hastanenin 7 gün 24 saat açık olan acil servisi ile trafik kazalarında yaralanan veya acil müdahale gereken hayvanlar burada tedavi altına alınıyor. 11 bin metrekare kapalı alana sahip olan Türkiye'nin en büyük pet hayvanı hastanesi unvanına sahip Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesinde, gelen hastaların ilk muayenelerinin yapıldığı toplam 8 adet triaj odası, 1 kedi 1 köpek aşı odası bulunuyor. Hastane 2 tane de büyük tedavi odasıyla hasta hayvanlara hizmet veriyor.

"Hastanede 4 tane operasyon salonu, 2 tane merkez laboratuvarımız var"

Hastanenin, 2020 yılında hizmete girmiş Türkiye'deki en büyük hayvan hastanesi olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan, burada kedi, köpekler olmak üzere egzotik hayvanlar da dahil her türlü cerrahi dahili ve doğumla ilgili hastalıkların tedavi edildiği, gerekirse bu hastaların yatışa alındığı, yoğun bakım üniteleri olan küçük hayvan hastanesi olduğunu söyledi. Hastanenin genel işleyişi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Alkan, "İlk girişte kayıttan sonra 8 tane triaj odamız var. Ön klinik muayenelerinin yapıldığı odalarımız var. Burada hastaların ön klinik muayeneleri yapıldıktan sonra hangi birimi ilgilendiriyorsa örneğin cerrahiyi ilgilendiren bir hastalığı varsa bununla ilgili görüntüleme, ultrason, radyografi, MR, CT görüntüleri alınır. Laboratuvarlarımızda kan analizleri yapılır. Daha sona eğer ortopedik bir hastalığı varsa ortopedik hastalıklarla ilgili muayeneleri yapılır. Eğer kırık, çıkık varsa bununla ilgili ossifikasyon dediğimiz kemik dokunun operasyonları yapılır. Yumuşak dokuyu ilgilendiren hastalıkları varsa bununla ilgili yine ayrıntılı muayenelerden, kan analizlerinden sonra anestezileri yapılır ve yumuşak dokuyla ilgili ister karın boşluğunda isterse ekstrem vücudun diğer yerlerindeki yumuşak dokuların cerrahi tüm hastalıkların tedavisi yapılır. Bunun haricinde hastanemizde dahiliye birimimiz bulunmaktadır. Dahiliyede de iç hastalıklarını ve endokrinolojiyi ilgilendiren tüm hastalıkların tedavisi yapılır. Ayrıca doğum ve jinekoloji kliniklerimiz var. Burada da yine jinekolojik problemi olan hayvanların gebelik muayeneleri, gebelik takipleri, güç doğumları bu süreçler takip edilir. Hastanede 4 tane operasyon salonu mevcut, 2 tane merkez laboratuvarımız var" dedi.

"Hastanemiz bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren acil servisimiz bulunmaktadır"

Prof. Dr. Fahrettin Alkan, hastane bünyesinde bulunan acil servise gelen kimsesiz hayvanları da tedavi edildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız sahibi oldukları küçük hayvanları ve Canbulan dediğimiz ambulans sistemiyle hastanemize getirilmekte. Hastanemiz bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren acil servisimiz de bulunmaktadır. Ambulansla getirilen hastaların burada her türlü tedavisi yapılmaktadır. Tedavi süresince eğer hastaların yatırılması gerekiyorsa bunlar hastanemize yatışı yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz hastanemizde 5. sınıfta intörn olarak eğitim görmekte"

SÜ Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin hastanede staj imkanı ve çalışma imkanına sahip olduklarını söyleyen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, "Fakültemiz öğrencileri 1. ve 2. sınıfta özellikle temel bilimlere yönelik ve prekliniğe yönelik dersler almakta, 3. sınıftan, özellikle 4 ve 5. sınıftan itibaren daha çok hastanemize yönelmekteler. 5. sınıfta öğrencilerimiz intörn olarak eğitim görmekte ve hastanemizde birçok hayvan türünün tedavisini bizzat hocalarımızın gözetiminde öğrenerek aktif olarak katkıda bulunabilmektedirler. Bunun dışında tabii öğrencilerimiz ve sadece bizim fakültemizin öğrencileri değil, Türkiye'nin birçok yerindeki veteriner fakültelerinin öğrencileri de başvurduğu takdirde fakültemizde, hastanemizde veya farklı birimlerimizde staj yapabilme imkanlarına sahiptirler" diye konuştu. - KONYA