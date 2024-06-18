Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 Yendiği Maç Mersin'de Dev Ekrandan İzlendi - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 Yendiği Maç Mersin'de Dev Ekrandan İzlendi

Erdemli Belediyesi, A Milli Takım'ın EURO 2024'te ilk maçını izlemek isteyen vatandaşlar için Avgadı Yaylasında dev ekran kurdu. Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle vatandaşlar çifte bayram yaşadı.

18.06.2024 22:39
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Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği karşılaşmayı Mersin'de vatandaşlar dev ekrandan izledi.

Erdemli Belediyesi vatandaşların A Milli Takım'ın EURO 2024'te ilk maçını izlemesi için 1400 rakımda Avgadı Yaylasında dev ekran kurdu.

Vatandaşlar Türkiye'nin 3 golle aldığı 3 puanla adeta çifte bayram yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Türkiye'yi finalde görmek istediklerini söyledi. Kara, "Bugün çifte bayram yaşamak istiyoruz. Türkiye Gürcistan Maçını da dev ekrandan vatandaşlarımızla birlikte izliyoruz. İnşallah Türkiye'nin zaferiyle çifte bayram yaşayacağız. Avrupa Şampiyonasında 2008 bizim için çok ciddi bir tecrübeydi. Bu yıl 2008'den daha iyi bir sonuç elde edeceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlar ise milli maçı dev ekranda gururla izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 Yendiği Maç Mersin'de Dev Ekrandan İzlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 Yendiği Maç Mersin'de Dev Ekrandan İzlendi - Son Dakika
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