Türkiye\'nin gururu olan kadın sporcular deneyimlerini paylaştı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sporda Kadın Olmak" panelinde çeşitli branşlarda ay yıldızlı formayı giyerek Türkiye'nin gururu olan kadın sporcular, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, her yaştan birey için düzenlediği spor faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği panel, söyleşi, çalıştay gibi etkinliklerle de farkındalık yaratma devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Spor Kadın Olmak" konulu panel, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda yapıldı.

Paneli EBB Başkan Vekili Ahmet İlker, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe her yaştan sporcu ve sporseverin yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

İLHAM VEREN HİKAYELERİNİ PAYLAŞTILAR

Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Aksakal'ın yaptığı panelde, milli sporcular Dilara Bilge Sağbaş (voleybol), Seda Duygu Aygün (kick boks), Sevilay İmamoğlu Öcal (hentbol) ve Sümeyye Boyacı (yüzme) konuşmacı olarak deneyimlerini paylaştı. Milli sporcular başarıya giden yolda yaşadıkları zorlukları, büyük emekler ile verdikleri mücadeleleri, ürettikleri ile bir spor emekçisi ve rol model olarak Türkiye'deki tüm kadınlara ilham kaynağı olan hikayelerini dinleyicilere aktardı.