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Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Türkiye\'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağış beklenirken, diğer yerlerde az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 9, İstanbul 10, İzmir 15, Adana 19, Antalya 18, Samsun 10, Trabzon 11, Erzurum 4 ve Diyarbakır 13 derece olacak.

20.02.2024 09:12  Güncelleme: 09:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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