Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Gençlerle Buluştu

Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Gençlerle Buluştu

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek uzay deneyimlerini ve astronot olma serüvenini paylaştı. Gezeravcı, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik ederek geleceğin bilim insanlarını ve uzay kaşiflerini yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

31.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Kongre Merkezi'nde gençlerle buluşarak ilham kaynağı oldu.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Bilecik Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gezeravcı, uzay deneyimlerini ve astronot olma serüvenini paylaşmak amacıyla düzenlenen etkinlikte gençlere ilham kaynağı oldu. Gezeravcı konuşmasında, uzay yolculuğu deneyimlerini ve uzay araştırmalarının önemini vurgulayarak gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etti. Gençlerin merak ettiği soruları cevaplayarak onlara kariyerleriyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Alper Gezeravcı'nın konuşması sırasında gençlerin ilgisi ve heyecanı dikkat çekti. Astronotluk mesleğine duyulan ilgiyi artırmak ve gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Gezeravcı, gençlerle buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek geleceğin bilim insanlarını ve uzay kaşiflerini yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bilecik Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, gençler arasında bilim ve teknolojiye olan ilginin artmasına ve astronotluk gibi ileri teknoloji alanlarında kariyer yapma isteğinin artmasına katkı sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Bilecik, Türkiye, Eğitim, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
10:02 Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu KADES’ten yardım istedi, kapıya gelen polisi “Yanlışlık oldu“ diyerek gönderdi Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu! KADES'ten yardım istedi, kapıya gelen polisi "Yanlışlık oldu" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement