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Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile söyleşi düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile söyleşi düzenlenecek

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile söyleşi düzenleyecek. Söyleşi, yarın saat 19.00'da Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Türk Sinemasında bilim kurgu türünün ve kadın yönetmenlerin yeri ile 2121 Bir Zamanlar Gelecek filminin konuşulacağı söyleşiye, Yapımcı, Senarist ve Yönetmen Korhan Uğur da katılacak. Söyleşiden bir gün sonra ise 18 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Cinetime Eskişehir'de 2121 Bir Zamanlar Gelecek filminin gösterimi yapılacak.

Türkiye\'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile söyleşi düzenlenecek
16.01.2024 - 14:27,
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Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile söyleşi düzenleyecek. Söyleşi, yarın saat 19.00'da Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi'nin Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde düzenlediği onlarca atölyeden biri de Kısa Film Atölyesi. Dönem boyunca çeşitli çalışmalar yapan Kısa Film Atölyesi, şimdi de Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni ile söyleşi gerçekleştirecek. Atölye eğitmeni aynı zamanda da yönetmen olan Sezgin Sönmez'in moderatörlüğünü yapacağı söyleşiye, Türkiye'nin ilk kadın bilim kurgu yönetmeni Serpil Altın ile Yapımcı, Senarist ve Yönetmen Korhan Uğur konuşmacı olarak katılacak. "Türk Sinemasında bilim kurgu türünün ve kadın yönetmenlerin yeri" ve "2121 Bir Zamanlar Gelecek" filminin konuşulacağı söyleşi,yarın saat 19.00'da yapılacak.

Söyleşiden bir gün sonra 18 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Cinetime Eskişehir'de 2121 Bir Zamanlar Gelecek filminin gösterimi yapılacak.

Kaynak: ANKA
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