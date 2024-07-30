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Türkiye'nin inilen tek yaylası, yaz günlerinde rağbet görüyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, Türkiye'de çıkılan değil, inilen tek yayla olma özelliği ile bilinirken, yaz aylarında 4 bin 500 haneden 4 bininde yaşam sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, çıkılan değil inilen tek yayla olma özelliğini taşıyor. Kent merkezinden rakım olarak yaklaşık 25-30 metre daha aşağıda olan Karabağlar Yaylası, yaz aylarında bitki örtüsü ve yeşil dokusu ile serin olması nedeniyle son yıllarda vatandaşlar tarafından tercih edilen bölgeler arasına girdi.

Yaylada yaklaşık 4 bin 500 hane bulunduğunu belirten Ortaköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Uçar, yaz aylarında bu hanelerin yaklaşık 4 bininde oturulduğunu, kış aylarında ise 800 ile bin arasında hanenin kışı Karabağlar Yaylası'nda geçirdiğini açıkladı.

Uçar, "Aklımıza yayla dediğimiz zaman yukarıya doğru çıkılan yer gelir ama Muğla'da bunun tam tersi aşağıya inilen yerdir. Yaklaşık olarak şehir merkezine göre10 metre aşağıda bulunan Karabağlar Yaylası, bu özelliği ile Türkiye'de bir ilktir. Karabağlar Yaylası ile merkez arası mesafe 3-4 kilometre arasında. Karabağlar Yaylasının özelliği, doğal tabiat unsurları ile iç içe olmasıdır" dedi.

Karabağlar Yaylası'nda yaşayan insanların, küresel iklim değişikliklerine karşı tarih boyunca çeşitli çözümler bulduklarını anlatan Uçar, "Dağlardan gelen suları kuyularda biriktirip tarlalara vererek su krizini çözmüşler. Bu su yönetim sisteminin bozulmadan devam etmesi gerekiyor. Karabağlar Yaylası'nın doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yaylanın diğer bir özelliği ise burada bulunan kahvehaneler olduğunu belirten Muhtar Uçar, "Burada yaklaşık 18-19 kahvehane var. Eskiden insanların toplanma noktası olan bu kahvehanelerden 5-6 tanesi restore edilip hizmet vermeye devam ediyor. Karabağlar Yaylası, Muğla merkezden 5-6 derece daha soğuk. Bu kadar yakın olmasına rağmen sıcaklık daha düşük" dedi.