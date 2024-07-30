Türkiye'nin inilen tek yaylası, yaz günlerinde rağbet görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin inilen tek yaylası, yaz günlerinde rağbet görüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, Türkiye'de çıkılan değil, inilen tek yayla olma özelliği ile bilinirken, yaz aylarında 4 bin 500 haneden 4 bininde yaşam sürüyor. Yayla, bitki örtüsü ve yeşil dokusu ile serin olması nedeniyle son yıllarda tercih edilen bölgeler arasına girdi. Karabağlar Yaylası'nda yaşayan insanlar, küresel iklim değişikliklerine karşı çeşitli çözümler bulmuş ve su yönetim sistemiyle tarımsal faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Yaylanın doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması önem taşımaktadır.

30.07.2024 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin inilen tek yaylası, yaz günlerinde rağbet görüyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, Türkiye'de çıkılan değil, inilen tek yayla olma özelliği ile bilinirken, yaz aylarında 4 bin 500 haneden 4 bininde yaşam sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, çıkılan değil inilen tek yayla olma özelliğini taşıyor. Kent merkezinden rakım olarak yaklaşık 25-30 metre daha aşağıda olan Karabağlar Yaylası, yaz aylarında bitki örtüsü ve yeşil dokusu ile serin olması nedeniyle son yıllarda vatandaşlar tarafından tercih edilen bölgeler arasına girdi.

Yaylada yaklaşık 4 bin 500 hane bulunduğunu belirten Ortaköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Uçar, yaz aylarında bu hanelerin yaklaşık 4 bininde oturulduğunu, kış aylarında ise 800 ile bin arasında hanenin kışı Karabağlar Yaylası'nda geçirdiğini açıkladı.

Uçar, "Aklımıza yayla dediğimiz zaman yukarıya doğru çıkılan yer gelir ama Muğla'da bunun tam tersi aşağıya inilen yerdir. Yaklaşık olarak şehir merkezine göre10 metre aşağıda bulunan Karabağlar Yaylası, bu özelliği ile Türkiye'de bir ilktir. Karabağlar Yaylası ile merkez arası mesafe 3-4 kilometre arasında. Karabağlar Yaylasının özelliği, doğal tabiat unsurları ile iç içe olmasıdır" dedi.

Karabağlar Yaylası'nda yaşayan insanların, küresel iklim değişikliklerine karşı tarih boyunca çeşitli çözümler bulduklarını anlatan Uçar, "Dağlardan gelen suları kuyularda biriktirip tarlalara vererek su krizini çözmüşler. Bu su yönetim sisteminin bozulmadan devam etmesi gerekiyor. Karabağlar Yaylası'nın doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yaylanın diğer bir özelliği ise burada bulunan kahvehaneler olduğunu belirten Muhtar Uçar, "Burada yaklaşık 18-19 kahvehane var. Eskiden insanların toplanma noktası olan bu kahvehanelerden 5-6 tanesi restore edilip hizmet vermeye devam ediyor. Karabağlar Yaylası, Muğla merkezden 5-6 derece daha soğuk. Bu kadar yakın olmasına rağmen sıcaklık daha düşük" dedi.

Kaynak: İHA

Karabağlar, Menteşe, Türkiye, Muğla, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin inilen tek yaylası, yaz günlerinde rağbet görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken “savaş“ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin inilen tek yaylası, yaz günlerinde rağbet görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement