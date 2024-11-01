Türkiye'nin Spider-Man'i Karadeniz Ereğli'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin Spider-Man'i Karadeniz Ereğli'de

Türkiye\'nin Spider-Man\'i Karadeniz Ereğli\'de

Salih Ayaz Koç, örümcek adam kostümüyle Ereğli'yi ziyaret etti ve Cehennemağzı Mağaraları'nı tanıttı.

01.11.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dört bir yanını örümcek adam kostümüyle dolaşmayı hedefleyen Salih Ayaz Koç, yolculuğunun 52. durağında Karadeniz Ereğli'ye vardı. İzmir'den yola çıkan 24 yaşındaki Koç, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Cehennemağzı Mağaralarını ziyaret ederek, halkın büyük ilgisini topladı.

Koç, özellikle deprem bölgelerinde çocuklar için gösteriler düzenlemesiyle tanınıyor. İzmir'deki 2020 depremi ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin ardından afet bölgelerine giderek çocuklara moral desteği sağlayan Koç, 72 gün boyunca çadır kentlerde kalarak depremzede çocuklarla oyunlar oynadı ve askerlere yemek yaparak dayanışmaya katkıda bulundu. Bu deneyimlerin ardından Türkiye'yi gezip tanıtmaya karar verdiğini söyleyen Koç, kendisini "Türkiye'nin Spider-Man'i" olarak tanımlıyor.

Karadeniz Ereğli'yi ziyaretinde Cehennemağzı Mağaraları hakkında düşüncelerini paylaşan Koç, buranın nefes alınabilir temiz havası ve mitolojik önemiyle ziyaretçilere şifa verdiğini belirtti. Mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen 12 görevi tamamlamak için Ereğli'ye gelerek bu mağaralarda son görevini gerçekleştirdiğini anlatan Koç, Cehennemağzı'nın mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel halktan gördüğü sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti de ifade eden Koç, Türkiye'yi tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanıtma yolculuğuna devam edeceğini belirtti. Ziyaret sırasında ilçenin sahilinde bulunan 2,5 metrelik Herkül heykelini de gezen Koç, vatandaşlarla sohbet ederek hatıralarını paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karadeniz, Türkiye, Deprem, Ereğli, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin Spider-Man'i Karadeniz Ereğli'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:22:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Spider-Man'i Karadeniz Ereğli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.