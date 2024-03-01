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Türkiye'nin zirvesindeki fırtına görüntülendi

IĞDIR - 5 bin 137 metre rakımı ile Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımı ile Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı dört mevsim zirvesindeki kar tabakası ile de dikkat çekiyor. Havaların giderek ısınmaya başladığı bölgede sabah saatlerinde dağın yaklaşık olarak 4 bin ile 4 bin 500 metresinde fırtına ve tipi etkili oldu. Yaşanan doğa olayı Iğdır merkezden görüntülendi.