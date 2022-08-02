TRT'nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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TRT'nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti

02.08.2022 01:15
TRT'nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde gerçekleştirilen Kürtçe yemek yarışmasında Bitlisliler kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde gerçekleştirilen Kürtçe yemek yarışmasında Bitlisliler kıyasıya mücadele etti.

TRT'nin "Özü Sözü İnsan" sloganıyla yola çıkarak dış yapımlar bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli programları iç yapımlara alarak yeni formatıyla devam ediyor. TRT içyapımlar ekibinin Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde çekimini yaptığı "Çı Dıpejın, Çı Dıbejın (Ne pişiriyorlar, ne söylüyorlar)" adlı Kürtçe yemek yarışmasında köylüler kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Bitlisli kadınlar birbirinden lezzetli yöresel yemekler ile hünerlerini sergiledi. 4 kadının uzun uğraşlar sonucu hazırladığı içli köfteler jürilerin beğenisine sunuldu. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya katılan kadınlar birinci olmak için ter dökerken, köy halkı ise yarışmayı meraklı gözler ile izledi.

Unutulmaya yüz tutmuş köy ve lezzetleri tatlı bir rekabet ile gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Sunucu Lokman Dağ, "Daha önce dış yapım bünyesinde programımızı sunuyorduk, fakat TRT KURDİ'nin yönetiminin değişmesi ile beraber programlar artık iç yapımlara alınmaya başladı ve artık içyapımlar ailesi ile programlarımıza devam ediyoruz. Şu an da Tatvan'dayız. Daha sonraki rotamız Muş ve Bitlis'in farklı köylerinde çekimler yapacağız. Yollara çıktıktan sonra fark ettim ki biz çok büyük bir aileymişiz. Gittiğimiz her yerde artık aile olduk ve ilk olarak bizlere yüreklerini daha sonra kapılarını açtılar. Aslında biz unutulmaya yüz tutmuş birçok köyümüzün, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini bu program ile tatlı bir rekabet içerisinde önemli bir misyonu devam ettiriyoruz. Programımızın adı 'Çı Dıpejın, Çı Dıbejın (Ne pişiriyorlar, ne söylüyorlar)', bu uyanış ile yola çıktık ve kısa bir sürede TRT KURDİ'de izlenen bir program haline geldik. İç yapımlara geçerek daha da güçlendik. İkinci sezonun ilk ayağı Bitlis'te başladı. Tatvan'a bağlı Sarıkum'da çekimlerimizi sürdürüyoruz. Ömrümüz ve enerjimiz el verdikçe Anadolu'nun bütün köylerini gezerek oralarda unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yaşatmaya çalışacağız" dedi.

TRT personeli olarak izleyici tarafından beğenilen programları en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getiren Yapımcı Yönetmen Sadık İkinci ise "Daha önce kurum dışı olarak yapılmakta, reytingi oldukça yüksek olan ve izleyici tarafından beğeni ile takip edilen bir programdı. Ancak TRT'nin teknik altyapısı ve TRT personeli ile yapılmasının programın kalitesini ve yapımını daha da kolaylaştıracağına inanarak TRT KURDİ kanal yönetimi kurum içerisinden yapılmasına karar verdi. Bizler de TRT personeli olarak izleyici tarafından beğenilen programı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yemek yarışmasına 4 elti olarak katıldıklarını söyleyen yarışmacı Gülsüm Taşkın da, "Biz 4 elti olarak TRT'nin yapmış olduğu bu programa yarışmacı olarak katıldık. Çok güzel, heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Çok eğlendik ve yemek olarak da içli köfte yapıyoruz. Köy halkı hep meraktan yarışmayı izlemeye geliyor. Herkes bu durumdan çok hoşnut görünüyor. Tabi biz de köyümüzde ilk defa böyle bir çekim yapıldığı için seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yemek yarışmasına katılmak için başvuru yaptıklarını dile getiren yarışmacı Kader Taşkın, "TRT'de yemek programı vardı ve hep izliyorduk. Biz de katılmak istedik ve başvuru yaptık. Bizi kırmayarak buraya kadar geldiler. 4 elti olarak katıldık ve güzel bir program oldu. İnşallah birinci ben olurum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TRT'nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT'nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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