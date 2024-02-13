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Türkiye Sakatlar Derneği'nin Kartal Şubesi açıldı. Açılışa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede engellilere yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini belirterek, çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kartal Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Sakatlar Derneği'nin yeni şubesi Esentepe Mahallesi'nde açıldı. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, siyasi partilerin temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şubesi için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende ilk konuşmayı Türkiye Sakatlar Derneği Kartal Şube Başkanı Ayhan Alkan yaptı. Alkan, kendisinin de bir engelli annesi olduğunu hatırlatarak Kartal Şubesi'nin açılışı sırasında emeği geçen başta Başta Yüksel olmak üzere herkese teşekkür etti. Engellilere daha iyi hizmet verebilmek için gereksinim duydukları desteği sağladığı için Başkan Yüksel'e şükranlarını sunan Alkan, 1960 yılında kurulan Türkiye Sakatlar Derneği'nin kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu hatırlatarak yeni açılan şube ile Kartal'daki engellilere daha kolay ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Gerçek ihtiyaç sahibi engellilere ulaşarak onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Alkan, engellilerin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ise Kartal Belediyesi'nin desteğine vurgu yaparak Kartal Şubesi'nin açılışında büyük destek gördüklerini paylaştı. Türkiye Sakatlar Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar milyonlarca engellinin hayatına dokunduğunu belirten Boyraz, Kartal'da bir şube açılması fikrinin Başkan Yüksel'in desteği ile hayata geçebildiğini aktardı. Engelli rampasının değiştirilmesi talebinin bile anında karşılandığını belirten Boyraz desteği için Yüksel'e teşekkür etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel de engelliler ile ilgili çok daha fazla adım atılması, çok fazla mesafe kat edilmesi gerektiğine inandığını dile getirerek bugün o adımlardan bir tanesini attıklarını söyledi. Pandemi ve deprem nedeniyle yaklaşık 2 yıldır faaliyette olan derneğin açılışını ancak gerçekleştirebildiklerini aktaran Yüksel, bu sayede Kartallı engellilere daha kolay ulaşabileceklerini belirtti. Yüksel, Kartal Belediyesi'nde de Engelliler Birimi olduğunu, ancak nüfusun yüzde 8'inin engelli olduğu bir ortamda ailelerin sıkılmadan üzülmeden ulaşabilecekleri bir merkezin daha olmasını istediklerini sözlerine ekledi. Belediye ait tesisler ve özel sektörde engellilerin istihdamı için hassasiyet gösterdiklerini belirten Yüksel, engelliler ile ilgili çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.