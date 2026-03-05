Türkiye Savunma İhracatı 10 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
Son Dakika

Türkiye Savunma İhracatı 10 Milyar Doları Geçti

05.03.2026 17:36
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye'nin savunma ihracatının 10 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ihracatında 10 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "Dünyada 10 milyar dolar savunma ihracatı yapan ülkeler sıralamasında kendimizi konumlandırdık. İlk 10 ülke içinde olacağımızı diğer ülkelerin rakamları da açıklandığında biz değerlendiriyoruz" dedi.

Kale ANDAR'ın Ankara Ostim OSB'de yer alan tesis açılışı ve marka lansmanı programı gerçekleştirildi. Programa, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, Kale ANDAR Genel Müdürü Reşat Hakan Avcı ile Kale Grubu Başkan Vekili ve Kale ANDAR Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Törende açılış konuşması gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanı Görgün, açılışın Türkiye'ye sektöre ve savunma sanayine hayırlı ve bereketli olmasını istediklerini ifade ederek, "Bugün savunma sanayimizdeki gelişmeleri hep beraber hem yaşayarak hem daha ileriye gitmesi için daha fazla motive olarak daha iyisi için son kullanıcılarımızı güvenlik güçlerimizi sahada teknolojik olarak üstün sağlamak için gayet ahenk içinde uyum içinde üretiyoruz, geliştiriyoruz. Yaptıklarımız, başardıklarımız hamdolsun çok önemli, iyi bir seviyede. Ama hep beraber biliyoruz ki teknoloji çok hızlı gelişiyor. Herkes bu alanda faaliyet gösteren gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler kendi açılarından ve zaviyelerinden bulundukları konumları ilerletmek ve geliştirmek üzere onlar da gayret gösteriyor ve çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle savunma sanayine olan güveni Türk mühendislerine ve gençlerine olan güveni işte bugünkü geldiğimiz sonuçları itibariyle çok anlamlı" şeklinde konuştu.

"Dünyada 10 milyar dolar savunma ihracatı yapan ülkeler sıralamasında kendimizi konumlandırdık"

Savunma sanayinin 2025 yılını çok iyi rakamlar ile geride bıraktıklarını aktaran Görgün, "Dünyada 10 milyar dolar savunma ihracatı yapan ülkeler sıralamasında kendimizi konumlandırdık. İlk 10 ülke içinde olacağımızı diğer ülkelerin rakamları da açıklandığında biz değerlendiriyoruz. İhraç ettiğimiz ülkelerin sayısının artması, ihraç ettiğimiz ürünlerin niteliklerinin, içeriklerinin artması, tekrar sipariş edilebilirliğinin artması bunların hepsi çok kıymetli. Ortak şirketler kurmaya başlamış olmamız Türkiye'den artık teknoloji transferi konu başlıklarının görüşmelerine öncelik sırasında yer alması sektörümüz adına olan önemli gelişmeler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

