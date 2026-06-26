Türkiye, Venezuela'ya UMKE Ekibi Gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Venezuela'ya UMKE Ekibi Gönderdi

Türkiye, Venezuela\'ya UMKE Ekibi Gönderdi
26.06.2026 16:05
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Türkiye, Venezuela'daki depremler sonrası 6 kişilik UMKE ekibi ile tıbbi destek gönderecek.

Sağlık Bakanlığı, dün Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye 6 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında gerekli koordinasyon sağlanarak, yardım hazırlıkları tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Murat Genç'in ekip liderliğini üstlendiği, ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerinin de yer aldığı 6 kişilik UMKE ekibi, tıbbi destek sağlamak üzere Venezuela'ya gönderildi. UMKE ekibi, hastane acil servislerinde kullanılan tıbbi ekipmanlarla donatılmış tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi'ni de beraberinde bölgeye götürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Venezuela'ya UMKE Ekibi Gönderdi - Son Dakika

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