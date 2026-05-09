Türkiye, Yüksek Teknolojide Lider Olma Yolunda

İş dünyası ile genç yetenekleri aynı sahnede buluşturan 'İlham Verici İyi Yönetim Uygulamaları' forumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider üreticiyiz" dedi.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 12'nci kez gerçekleşen İş dünyası ile genç yetenekleri aynı sahnede buluşturan 'İlham Verici İyi Yönetim Uygulamaları' (Inspiring Best Practices) (IBPF) Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'de gerçekleştirildi. Foruma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile birlikte bazı girişimciler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Forumun açılışı kısa tanıtım filmiyle yapıldı.

Tanıtım filminin ardından açılış konuşmaları gerçekleşti. Konuşmaların ardından söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünya kamu otoritelerinin stratejik gördükleri sektörleri korumak için sanayi politikası yürüttüklerine dikkat çekti.

Bakan Kacır konuşmasında, "Yapay zeka, yarı iletkenler, uzay, kuantum gibi yenilikçi teknolojilere yön verenler; bu alanlardaki oluşturdukları kapasite ve kabiliyeti uluslararası ticaretin ve diplomasinin yeni kurallarını belirlemek için bir kaldıraç olarak kullanıyor. Türkiye olarak bu büyük dönüşümün işaretlerini erken dönemde okuduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; planlı sanayileşme hamlelerimizle, katma değerli üretimi önceleyerek, Ar-Ge kültürünün özel sektör tarafından benimsenmesini sağlayarak, nitelikli insan kaynağına daha fazla kaynak ayırarak ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık. 2002 yılında 41 milyar dolar olan sanayi katma değerini 250 milyar dolara yaklaştı. Bugün Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider üreticiyiz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yüzyılında ülkemizi yüksek teknolojide üst lige taşımak üzere destek enstrümanlarımızı güncelliyoruz"

Türkiye'nin AR-Ge teşvikleriyle 2002 yılından bu yana AR-Ge harcamalarını yükselttiklerini belirten Bakan Kacır," 2002'de 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımız 310 bini aştı. Bugün kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülke haline geldik. Eş zamanlı devrimlerle büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründe, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan Togg, küresel sahnede yer almamızı sağladı. Elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini ülkemiz adına yeni bir atılım sahasına dönüştürüyoruz. Türkiye yüzyılında, ülkemizi yüksek teknolojide üst lige taşımak üzere destek enstrümanlarımızı güncelliyor, yeni programları devreye alıyoruz. Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız yeni teşvik sistemimizle Milli Teknoloji Hamlesini ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırımlara ayrıcalıklı ve kapsamlı destekler sunuyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'la, stratejik alanlarda büyük ölçekli teknoloji yatırımlarını ülkemize kazandırmak için önemli adımlar attık. Program kapsamında bugüne kadar mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi gibi alanlarda yatırımların önünü açtık. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımızla kritik ve stratejik alanlarda gerçekleşecek yatırımlara ayrıcalıklı imkanlar sunuyoruz" dedi.

"Pek çok alanda atacağımız adımlarla, ülkemizi yüksek teknolojili üretimde bir üst lige taşıyacağız"

Üretimde yakalanan yükseliş ivmesini koruyup, üretimi Anadolu'ya yaymanın öncelikleri olduğunu söyleyen Kacır,"Bu doğrultuda; planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak kapsamlı bir Sanayi Alanları Planı'nı hazırladık. Planın ilk aşamasında Samsun-Mersin hattında; 13 ilimizde toplam 60 bin hektara yakın büyüklükte 17 yeni mega endüstri bölgesi inşa edeceğiz. Çalışanlar için yaşam alanları, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak; Demiryolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, Döngüsel ekonomiyi ve yeşil üretimi esas alacak. Ev sahipliği yapacakları büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ile dijital dönüşümü hızlandıracak. Bu planının sonraki aşamalarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları ilan edeceğiz. Biliyoruz ki; Türkiye'nin potansiyeli, bugün bulunduğumuz noktanın çok daha ötesindedir. Önümüzdeki dönemde Nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya pek çok alanda atacağımız adımlarla, ülkemizi yüksek teknolojili üretimde bir üst lige taşıyacağız. Fiber iletişim, 5G ve bulut bilişim altyapı yatırımlarımız, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerimizle, güvenli dijital ekonominin önde gelen merkezi haline geleceğiz" diye konuştu.

"Her ölçekteki girişimcinin ihtiyacına yanıt veren programları harekete geçiriyoruz"

Yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden oyun teknolojilerine pek çok alanda küresel sahnede büyük başarılara imza atıldığına vurgu yapam Bakan Kacır," Teknoloji girişimlerimize gerçekleştirilen yatırımların ivmesi de ekosistemimizin ulaştığı yüksek olgunluk seviyesini teyit ediyor. Ülkemizde teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar, 2011-2015 döneminde 280 milyon dolar, 2016-2020 döneminde ise 515 milyon dolardı. Son beş yılda ise bu tutar 5,6 milyar doları aştı. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin olmasını ve Turcorn'larımızın değerlemesini 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Bu yolculukta her ölçekteki girişimcinin ihtiyacına yanıt veren programları harekete geçiriyoruz. Milyar dolar değerlemeye ulaşma potansiyeline sahip girişimlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren "Turcorn 100 Programı"nı hayata geçirdik. Teknoloji alanında profesyoneller ve yenilikçi girişimler için ülkemizi çekim merkezi haline getiren Türkiye Tech Visa Programımızla 97 ülkeden 5 binden fazla teknoloji profesyonelini Türkiye'ye çekmeyi başardık. Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını "Terminal İstanbul" projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL