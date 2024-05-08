Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanıtım toplantısı Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, modelin temel prensipleri, içeriği ve uygulama planı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, modelin beceri, muhakeme ve eleştirel düşünme yetilerine dayalı bir eğitim sistemi sunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel bir güç olma hedefine ulaşmasında bu modelin kritik bir rol oynayacağını belirtti. Model, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak okullarda uygulanmaya başlanacak.

08.05.2024 09:33
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin eğitim sisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tanıtım toplantısı Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel prensipleri, içeriği ve uygulama planı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca, modelin farklı eğitim kademelerinde nasıl uygulanacağı da ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel bir güç olma hedefine ulaşmasında kritik rol oynayacak olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemini vurgu yaparak, modelin, ezberci bir yaklaşım yerine beceri, muhakeme ve eleştirel düşünme yetilerine dayalı bir eğitim sistemi sunduğunu belirtti.

Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki alanları içeren bütüncül bir yapıda becerilerin gelişimini ele aldığını ifade etti.

Modelin, öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı ve alana ait bilgi kümeleri gibi bileşenlerden oluştuğunu söyleyen Tosun, "Adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmaktadır. Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefliyor. Model, uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Yeni müfredatın önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak" dedi.

Sunumların ardından, katılımcılar 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili soru ve görüşlerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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