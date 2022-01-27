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Türkiye, zengin mutfağıyla eşsiz gastronomi destinasyonu - Son Dakika

Türkiye, zengin mutfağıyla eşsiz gastronomi destinasyonu

27.01.2022 17:12
Türkiye, zengin mutfağıyla eşsiz gastronomi destinasyonu

Küresel ticaretin Orta Doğu'daki önemli kavşaklarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gıda ihracatında atılım yapan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri tadım etkinliğinde Türk mutfağının lezzetlerini tanıttı.

Küresel ticaretin Orta Doğu'daki önemli kavşaklarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gıda ihracatında atılım yapan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri tadım etkinliğinde Türk mutfağının lezzetlerini tanıttı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri'ni temsilen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Gıdası Tadım Etkinliği'nde, Anadolu'ya özgü seçkin yemekler ve yöresel lezzetler tanıtıldı.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Arabistan yarımadasındaki ülkeler, Doğu Afrika, Asya'nın batısı ve güneyi için stratejik konumda bulunan Dubai'de Türk mutfağını tanıtarak ihracatı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Yamanyılmaz, "Birleşik Arap Emirlikleri yıllık 5,51 milyar dolar düzeyinde gıda ithalatı gerçekleştiriyor. 2020 yılı verilerine göre bu ülkede tarımsal ürün ve hayvansal gıdada 3,39 milyar dolarlık, işlenmiş tarım ürünlerinde 2,12 milyar dolarlık pazar bulunuyor. 9,7 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki geçen yıl elde ettiğimiz tarımsal ürün ve hayvansal gıda ihracat değeri yaklaşık 354 milyon dolar oldu. Amacımız ülkemizin tüm tarım ve gıda ürünlerini Dubai üzerinden tüm Arap dünyasına daha fazla ihraç etmektir. Bu hedef doğrultusunda düzenlediğimiz Türk Gıdası Tadım Etkinliği'nin ihracatçılarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Türk, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye, zengin mutfağıyla eşsiz gastronomi destinasyonu - Son Dakika


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