Türkler Suriye'ye Geçiş Yapabiliyor - Son Dakika
Türkler Suriye'ye Geçiş Yapabiliyor

21.08.2025 13:45
İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Suriye'ye pasaportla geçişine onay verdi.

Suriye'deki iç savaşın ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla Türk vatandaşlarının da artık Suriye'ye gidebileceği açıklandı. Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar, pasaportlarıyla kapıdan geçiş yaptılar.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın bitmesiyle Türkiye'de bulunan Suriyeli vatandaşlar sınır kapılarına gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine geçiş yoğunluğu sürüyor. Türk vatandaşların Suriye'ye geçişi ile ilgili İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriye ile kara sınır kapılarında pasaportla giriş-çıkış işlemlerinin yeniden başladığı açıkladı. Bakanlık ayrıca Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığına sahip Suriye vatandaşları, Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç olmak üzere diğer sınır kapılarından Suriye'ye geçiş yapabileceğini belirtti.

"15 yıldır Suriye'ye gitmiyordum ve kısmet olursa Suriye'nin Sarmada şehrine gideceğim"

Türk vatandaşı olarak pasaportla 15 yıl sonra Suriye'ye giden Ahmet Yes, "Reyhanlı'da ikamet edip yaşıyorum. Türk vatandaşlarına Suriye kapısı açıldı ve birazdan Suriye'ye gideceğim. 15 yıldır Suriye'ye gitmiyordum. Kısmet olursa Suriye'nin Sarmada şehrine gideceğim. Oradaki insanların durumlarını ve vaziyetlerini görüp gezeceğim. Türk vatandaşların Suriye'ye gidişi zamanla artacak. Ülkemize hayırlı olsun. Bizler aslında Türkler ve Araplar bir milletiz fakat suni sınırlarla bizim aramıza böldüler. İnşallah en kısa zamanda tek bir millet olarak tek bir bayrak altında toplanırız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

13:26
