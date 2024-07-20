TÜRKSAT 6A Uydusu 50 Derece Doğu Yörüngesine Ulaştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece Doğu yörüngesine ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜRKSAT 6A uydusunun 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. TÜRKSAT 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada üç ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz Ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız, TÜRKSAT 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz". - ANKARA