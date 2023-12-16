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Türkü Paşa Raci Alkır'a ölüm yıldönümünde anlamlı vefa - Son Dakika
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Türkü Paşa Raci Alkır'a ölüm yıldönümünde anlamlı vefa

Erzurumlu Türkü Paşa Raci Alkır, vefat yıldönümünde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Türkü Paşa Raci Alkır\'a ölüm yıldönümünde anlamlı vefa
16.12.2023 - 15:00,
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Erzurumlu Türkü Paşa Raci Alkır, vefat yıldönümünde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Tatyan Baba ve 'Türkü Paşa' olarak bilinen Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır'ın adına Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünce "Raci Alkır Koro Dersliği" açılışı gerçekleştirildi.

Dersliğin açılış törenine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Türkü Paşa Raci Alkır'ın oğlu THM sanatçısı Vahit Alkır, aile yakınları, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vahit Alkır konuşmasında büyük bir çınarın evladı bir misyonun temsilciliğini üstlendiğini ifade ederek, yaşadığı gurur ve onurdan dolayı şehrin yöneticilerine teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversite olarak değerlerimize sahip çıkan bir anlayış içerisinde olduklarını belirterek, türkü paşa Raci Alkır'ın isminin ve kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Raci Alkır'ın şehrin yetiştirdiği gerçek sanatçılardan biri olduğunu belirterek, Raci Alkır'ın vefat yıldönümünde böyle bir etkinlik gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Türkü Paşa Raci Alkır'ın bestelediği gazellerden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programda Paşa Raci Alkır'ın oğlu Vahit Alkır'da babasına ait bir uzun havası seslendirdi.

Türk Halk Müziği'ne 80'e yakın eser derleyen Raci Alkır, 12 yıl önce hayatını kaybetmişti.

"Tatyan Baba" ve "Türkü Paşası" gibi adlarla anılıyor

Raci Alkır, 1933 yılında Erzurum Yukarı Hasan-i Basri (Gavurboğan) Mahallesinde doğdu. Babası Şefik Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. Erzurum Palandöken İlkokulu mezunudur. Asıl mesleği terzilik olan Alkır, müzik aşkının ağır basması nedeniyle müzik yaşamına 1955 yılında Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği'nde başladı. 1961'da TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği korosuna girdi. Müzikal hayatının yoğunlaşması nedeniyle, terzilik mesleğini 1966 yılında bıraktı. 1971 yılında TRT Erzurum Radyosunun kadrolu ses sanatçısı olarak göreve başladı ve kendi isteği ile 1981 yılında emekli oldu.

Raci Alkır, ses sanatçılığındaki ustalığı, özellikle Erzurum Türkülerine getirdiği yorumuyla halk tarafından çok sevilmiş, Erzurum'a özgü Tatyan makamını iyi yorumladığından "Tatyan Baba" ve "Türkü Paşası" gibi adlarla anılmaktadır.

Raci Alkır, derlediği türküleri klasikler adı altında CD de topladı.

Türk Halk Müziğine 80'e yakın eser derleyen, halk müziğinin "Türkü Paşa" ismiyle tanınan büyük ustası Raci Alkır, 16 Aralık 2011 tarihinde 78 yaşında vefat etti ve Erzurum Asri Mezarlığına defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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