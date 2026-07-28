Türkuaz Derneği\'nde Yeni Başkan: Deniz Temel

AFAD'a akrediteli Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma derneği olan Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'nde Deniz Temel başkan oldu.

Kayseri ve birçok ilde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerini yürüten Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'nin başkanı değişti. Dernekte uzun yıldır operasyon sorumluluğunu yürüten Deniz Temel, başkan olarak seçildi. Uzun yıllardır sualtı Arama kurtarmada dalgıç olarak tanınan Temel, yeni göreviyle yine sualtı, dağ, deprem-enkaz, çığ, sel ve arazi kaybolmalarında arama kurtarma çalışmalarına devam edecek.