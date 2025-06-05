Turuncu Kangal Kuzuları Kurban Pazarında İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yerel

Turuncu Kangal Kuzuları Kurban Pazarında İlgi Görüyor

05.06.2025 19:05
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Sivas Kangal kuzuları, renkleri ve lezzetleriyle Eskişehir kurban pazarında dikkat çekiyor.

Turuncu renkli Sivas Kangal kuzuları hem renkleri, hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kurban pazarı için satışa sunulan Sivas Kangalı ırkı kuzular, hem görüntüleri, hem de etlerinin lezzeti sebebi ile ilgi görüyor.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber hayvan pazarlarında küçükbaş hayvanlara talep arttı. Hayvan yetiştiricisi Ali Yılmaz'ın getirdiği turuncu renkli Sivas Kangalı kuzuları hakkında, hem renklerinden farklı olması, hem de diğer kuzulara göre etlerinin daha lezzetli olması sebebi ile tercih edildiklerini belirtti. Yağlarının yalnızca kuyruklarında bulunmasıyla diğer ırklardan ayrılan bu kuzuların, geleneksel kurban adetlerinde de özel bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Hayvan yetiştiricisi Yılmaz, kına yakma geleneğinin bu hayvanlarla sürdürüldüğünü ifade etti.

"Bu hayvanların yağları etlerin arasında değil, sadece kuyruğunda çıkar"

Yetiştirici Ali Yılmaz, turuncu renkli Sivas Kangal ırkı kuzuları hakkında, "Kendi kuzularımız. Irkları da Sivas Kangalı olarak geçer. Bu hayvanların yağları etlerin arasında değil, sadece kuyruğunda çıkar. Ama Mernus ve diğer hayvanların yağı eti arasında da çıkar. Bunun eti lezzetlidir, onun için bizi tercih ediyorlar. Bizde adettir; geline, askere, kurbana kına yakılır. Bu mübarek bir şeydir, kurban mübarek bir şeydir" dedi.

Kaynak: İHA

Ali Yılmaz, Eskişehir, Ekonomi, 3-sayfa, Kurban, Kangal, Kültür, Tarım, Yerel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turuncu Kangal Kuzuları Kurban Pazarında İlgi Görüyor - Son Dakika

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