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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın son durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın son durumu hakkında açıklama yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın yer testlerinin yapıldığını ve durumunun çok yakın olduğunu açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN\'ın son durumu hakkında açıklama yaptı
27.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 17:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende ödül alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır'ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" şeklinde cevap verdi.

"Çok yakın"

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Kocael'de gerçekleştirildi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Öte yandan Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?" sorusu üzerine Kotil, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" dedi. Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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