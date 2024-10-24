TUSAŞ'ta Terör Saldırısı: Terörist Kimliği Belirlendi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor." - ANKARA