TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, 8 bin feet mesafeye ulaşarak yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. KAAN'ın tavan irtifası ise 55 bin feet'e çıkması hedefleniyor. Ar-Ge çalışmalarında 2 bin personel çalışırken, bugüne kadar 1 milyar dolar yatırım yapıldı.

21.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, 8 bin feet mesafeye ulaşarak yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca KAAN'ın tavan irtifasının 55 bin feet'e çıkması hedefleniyor.

Öte yandan, milli muharip uçak KAAN'ın Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalışırken, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, TUSAŞ, Havacılık, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement