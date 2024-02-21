TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, 8 bin feet mesafeye ulaşarak yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca KAAN'ın tavan irtifasının 55 bin feet'e çıkması hedefleniyor.

Öte yandan, milli muharip uçak KAAN'ın Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalışırken, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı. - ANKARA