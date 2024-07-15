Ağrı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

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Ağrı'nın Tutak İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Bas¸kanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü vatandaşlar ile birlikte şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerimin ardından tüm şehitler için dualar edildi. Daha sonra Şehit Erol Duru'nun ailesi ziyaret edildi. - AĞRI