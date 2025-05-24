Tutak\'ta Gazze\'ye Yardım Çarşısı Düzenlendi

Ağrı'nın Tutak İlçesinde Tutak Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Gazze'ye yardım amacıyla hayır çarşısı düzenlendi.

ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi kapsamında yapılan etkinliğe Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, Milli Eğitim Müdür V. Aliekber Kasar, İlçe Spor Müdürü Metin Aslan, Okul Müdürleri, Din görevlileri, Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya ise, "Bugün burada, kalplerimiz Gazzeli kardeşlerimizle birlikte atarak anlamlı bir amaç için toplandık. Tutak olarak yardıma muhtaç kardeşlerimize destek olmak, onların acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için buradayız. Yıllardır süregelen zorlu yaşam şartları, savaşın ve yokluğun getirdiği acılar, orada yaşayan kardeşlerimizin omuzlarında ağır bir yük oluşturuyor. Bizler, bu acılara sessiz kalamayız. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak, onlara elimizden gelen her türlü desteği sunmakla mükellefiz. Bu etkinlik sadece maddi bir yardım toplama etkinliği değildir. Aynı zamanda bir dayanışma örneği, bir kardeşlik köprüsüdür. Emeği geçen din görevlilerine, MEB çalışanlarına ve Gençlik Spor personeline teşekkür ediyorum. Ayrıca programımızı himaye eden Kaymakamımız sayın Erkan Adıbelli'ye teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI