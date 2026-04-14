Tutak\'ta kurtuluş coşkusu

Ağrı'nın Tutak İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108 yıldönümü törenlerle kutlandı.

Tören 15 Temmuz Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet savcısı Güngör Üçüncü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliklere Öğretmenevi Konferans Salonu'nda Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "14 Nisan Tutak'ın Kurtuluşu" konulu program düzenlendi. Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Program; konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, oratoryo ve tiyatro gösterileri ile devam etti.

Günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun yaptı. Coşkun yaptığı konuşmada "ilçemizin kurtuluşunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.