Tütün Endüstrisinin Evrimi Sempozyumu Yapıldı

02.06.2026 14:57
Uludağ Üniversitesi'nde tütün kullanımı ve yeni nikotin ürünleri hakkında sempozyum düzenlendi.

BURSA Uludağ Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUBAM) ile Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Bağımlılığın Yeni Yüzü: Tütün Endüstrisinin Evrimi' sempozyumunda, tütün kullanımı ve yeni nesil nikotin ürünleri ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUBAM) ile Tıp Fakültesi tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında 'Bağımlılığın Yeni Yüzü: Tütün Endüstrisinin Evrimi' başlıklı sempozyum düzenlendi. Prof. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı ve Prof. Dr. Caner Mutlu'nun oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda, katılımcılar, tütün kullanımının etkileri, yeni nesil nikotin ürünleri, bağımlılık mekanizmaları ile tütün ve kenevir endüstrisine ilişkin sunumlar yapıldı.

TÜTÜN KONTROLÜNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA AKILMASI GEREKİYOR'

Sempozyum da konuşan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, tütünle mücadelenin yalnızca belirli branşların değil tüm sağlık çalışanlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Tütünle mücadele hiç bitmeyen bir uğraş. Bu sadece göğüs hastalıkları, aile hekimliği ya da psikiyatri bölümlerinin işi değil. Tütün kontrolüne bütüncül bir yaklaşımla bakılması gerekiyor. Çünkü karşımızda güçlü bir endüstri var. Bizim amacımız ise insanları hasta olmadan korumak ve mevcut hastalıkları daha iyi kontrol altına alabilmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

'BAĞIMLILIK TÜRLERİDE DEĞİŞTİRİYOR'

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise bağımlılığın yalnızca sağlık değil, psikolojik, ekonomik ve toplumsal yönleri bulunan çok boyutlu bir sorun olduğunu söyledi. Teknolojik ve toplumsal değişimlerle birlikte yeni bağımlılık türlerinin ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "Bağımlılık yalnızca sağlık boyutuyla değil, psikolojik, ekonomik ve toplumsal yönleriyle de değerlendirilmesi gereken bir konu. Toplumsal yaşam değiştikçe bağımlılık türleri de değişiyor. Geleneksel bağımlılıkların yanı sıra yeni bağımlılık türleri ortaya çıkarken, mevcut bağımlılıklar da farklı biçimlere dönüşüyor. Tütün de bunlardan biri. Geçmişte popüler kültür aracılığıyla prestij unsuru olarak sunulan tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri zamanla daha net ortaya çıktı. Günümüzde ise kullanım şekilleri değişen ve daha az zararlı olduğu iddiasıyla sunulan yeni ürünlerin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu nedenle konuya bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmak büyük önem taşıyor" dedi.

Program katılımcıların sunumlarını yapmasının ardından sona erdi.

Haber - kamera: Özgül ATABEY/BURSA

Kaynak: DHA

