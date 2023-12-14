Tütün üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve tütün kooperatiflerinin temsilcileri, tütüncülerin sorunlarına çözüm bulmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı yetkilileri toplantı gerçekleştirdi.

Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren tütün kooperatifi temsilcileri tütün üreticileri için vergi indirimi ile ilgili toplantıya katıldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığında Adıyamanlı tütüncülerin sorunlarını çözümüne yönelik toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alkayış, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman çok büyük yaralar almış ve bütün kesimler gibi tütüncüler de bu depremden olumsuz etkilenmişti. Depremin hemen ardından Devletimiz ve Hükümetimiz Adıyaman'ın sorunlarına yönelik önemli adımlar atarak vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için seferber olmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin bütün yetkilileri ilimizi ziyaret ederek yapılması gerekenler konusunda çeşitli incelemelerde bulunmuşlardır. Tütünden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve sadece Adıyaman'a özgü olmak kaydıyla yüzde 50 oranında indirildiği müjdesini verdi. Hükümetimizin almış olduğu bu kararın Adıyamanlı tütün üreticilerimize rahat bir nefes aldıracak. Her zaman ve her ortamda Adıyamanlı çiftçilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın yanında olacağız, onlara destek olmaktan asla kaçınmayacağız" dedi. - ADIYAMAN