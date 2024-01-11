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Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir bahçe evinin avlusunda tuvalet deliğine düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ev sahiplerinin kendi çabaları sonuçsuz kalınca, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekipleri, kullanılmayan tuvalet içerisine uzattıkları kanca yardımıyla kediyi kurtardı. Kurtarma operasyonu sırasında çekilen sıcak görüntüler ise gönülleri ısıttı.

Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı
11.01.2024 - 20:21,  Güncelleme: 20:24
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Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bahçe evinin avlusunda bulunan tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Bir bahçe evinin avlusunda bulunan tuvaletten kedi sesi duyan ev sahipleri tuvalet deliğinin içerisine düşmüş bir kedi olduğunu fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak maksadıyla çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri kullanılmayan tuvalet içerisinde uzattıkları kanca yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. İtfaiye personelinin kurtardığı kediyle sıcak görüntüsü ise gönülleri ısıttı.

Kaynak: İHA
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