Tuz Ruhundan Kaçak Makaron Çıktı - Son Dakika
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Tuz Ruhundan Kaçak Makaron Çıktı

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İzmir'de yapılan operasyonda 4 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

22.11.2024 12:43
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Tuz ruhu kolilerinden 4 milyon liralık kaçak makaron çıktı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde şüpheli bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, temizlik malzemesi ibaresi bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsacılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir tıra operasyon düzenledi. Bornova ilçesinde durdurulan şüpheli şahıslara ait tır ve dorsesinde yapılan aramalarda, temizlik malzemesi ibaresi bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan 2 milyon 436 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Tuz Ruhundan Kaçak Makaron Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuz Ruhundan Kaçak Makaron Çıktı - Son Dakika

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