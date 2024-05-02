Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor Arasında Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor Arasında Arbede

Geniş Video İzle

TFF Kadınlar 3. Lig 7. Grup'ta Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor arasındaki müsabakada futbolcular arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olay kontrol altına alınırken, oyuncuların sakatlandığı ve yaralandığı öğrenildi. Tuzgölü Spor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak lider olarak tamamladı ve Türkiye Kadınlar 2. Lig'ine yükselme play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

02.05.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) -TFF Kadınlar 3. Lig 7. Grup'ta Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor arasındaki müsabakada futbolcular arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olay kontrol altına alınırken, oyuncuların sakatlandığı ve yaralandığı öğrenildi.

TFF Kadınlar 3. Lig 7. Grup'ta Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor, Dağılgan sentetik sahada karşı karşıya geldi. Aksaray temsilcisi Tuzgölü Spor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 26 puana yükseldi ve grubunu lider olarak tamamladı. Böylece Tuzgölü Spor Türkiye Kadınlar 2. Lig'ine yükselme play-off maçlarına katılmaya da hak kazandı.

FUTBOLCULAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Tuzgölü Sporlu oyuncular kutlama yaptı. Ardından Mersin Mezitli Mercanlar Spor oyuncuları ile Tuzgölü Spor oyuncuları arasında arbede yaşanmaya başladı. Yaşananlar sırasında bazı oyuncuların forması yanarken, emniyet güçlerinin araya girmesiyle olay kontrol altına alındı. Bazı oyuncuların sakatlandığı ve yaralandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Tuzgölü Spor Başkanı Mihman Altıntop, oyuncularını hastaneye götürerek darp raporu aldı ve rakip takım futbolcularından şikayetçi oldu.

Maçın en başından beri iki takım arasında gerginlik olduğu, ikinci yarının başında ise Mersin Mezitli Mercanlar Spor'un polis ekiplerinin olmaması gerekçesiyle sahaya çıkmak istemediği belirtildi.

Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor Arasında Arbede
Kaynak: ANKA

Mezitli, Mersin, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor Arasında Arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:21 Erdoğan, Amerika’da İsrail’i protesto edenlere yönelik şiddete tepki gösterdi Erdoğan, Amerika'da İsrail'i protesto edenlere yönelik şiddete tepki gösterdi
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor Arasında Arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement