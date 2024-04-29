Tuzla Belediye Başkanı Gençlerle Spor Yaptı

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Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Spor Akademisi'ne bağlı BESYO Akademi Hazırlık Kursları öğrencileri ile spor yaptı. Gençlere başarılar dileyen Başkan Bingöl, "Tuzla, İstanbul'da, Marmara Bölgesi'nde ve hatta tüm Türkiye'de sporun başkenti olma pozisyonuna erişecek" dedi.

Tuzla'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Askeri Lise, Spor Lisesi Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) ve Milli Savunma Üniversite'sinde okumak isteyen öğrenciler, istedikleri okulların fiziki yeterlilik sınavlarında başarılı olabilmek için Tuzla Belediyesi Spor Akademisi Kurslarında eğitim görüyor. Akademide eğitim gören gençlerle Şelale Park'ta buluşan Başkan Bingöl, tüm öğrencilere başarılar dileyip, onlarla spor yaptı.

"Tuzla'da spor en önemli başlıklarımızdan birisi"

Sporun, Tuzla'da en önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Bingöl, "BESYO Akademi öğrencileriyle buluştuk. Tuzla'da spor en önemli başlıklarımızdan birisi. Mevcutta çok güzel işleyen bir sistem var; bizler de bunu geliştiren olacağız. Tuzla, sporun İstanbul'da, Marmara Bölgesi'nde ve hatta tüm Türkiye'de başkenti olma pozisyonuna erişecek. Gençlerimizin geleceğe daha doğru baktığı, hedeflerine ulaşmalarında Tuzla Belediyesi'nin köprü olduğu, eğitimlerine fırsat verdiği ve böylelikle tüm ilgili alanlarında fırsat eşitliği sağlayan bir Tuzla Belediyesi var; bunu geliştiren bir noktada olacağız. Daha fazla gencimizi buralarda görmek istiyoruz. Bugün gençlerimizle ısınma yaptım, onlar antrenmana devam edecek, ben de pazara, esnafa gideceğim. Antrenman beni de hızlandırmış olacak" şeklinde konuştu.

"Eren Başkana teşekkür ederiz"

Tuzla Belediyesi Spor Akademisi öğrencisi Atalay Sevindik, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanıyorum. Bugün uzman hocalarımızla spor yapmak için Şelale Park'a geldik. Başkanımız da bizlere küçük bir sürprizde bulundu. Çok mutlu olduk, bize spor yapabileceğimiz bu hizmeti sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Hazal Gölgen de "Tuzla Belediyesi'nin spor akademisinde de ücretsiz bir şekilde BESYO için çok güzel hazırlanabiliyoruz. Antrenörlerimiz çok iyi, koşuyoruz ve ısınmalarımızı yapıyoruz" dedi. Görkem Yalçıner, "Hem BESYO antrenmanında buraya geliyorum hem de Tuzlaspor'un futbolcusuyum. U 19'da ve A takımına çıkıyorum. Hedefim bir an önce ana takıma yükselip kendimi Türk halkına göstermek olacaktır. Eren başkanımız da bugün geldi, ona da teşekkür ediyorum. Hepimiz de onu çok seviyoruz. Eminim bize destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

BEYSO Akademi Hazırlık Kursları hakkkında

Tuzla'da BESYO, Askeri Lise, Spor Lisesi, PMYO ve Milli Savunma Üniversitesi gibi okullarda okumak isteyen 105 öğrenci, istedikleri okulların fiziki yeterlilik sınavlarında başarılı olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Tuzla Belediyesi Spor Akademileri Kurslarında uzman eğitimciler eşliğinde süren antrenmanların yanı sıra gençlere akademi tarafından üniversite sınavlarındaki başarıları için düzenli olarak deneme sınavları da yapılıyor. Haziran ayındaki sınavlara hazırlanmak amacıyla mart ayında ücretsiz olarak başlayan eğitimler yoğun bir tempoda devam ediyor. - İSTANBUL