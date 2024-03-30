Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her yaştan insanın spor yapabilmesi için spor alanlarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi tarafından Cami Mahallesi'ne yapılan Sahil Spor Tesisi, düzenlenen törenle açıldı. "Belediyecilik bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı, "Bu tesisimiz ile çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için sportif faaliyetlere önem veren kulüplerimize bir lokasyon sağlamış oluyoruz" dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçede gerçekleştirdiği spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sahil Spor Tesisi'ni vatandaşların hizmetine kazandıran Başkan Yazıcı, açılışın ardından tesiste gençlerle basketbol ve halı saha maçı da oynadı. 3 dönümlük araziye inşa edilen tesisin açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Amatör Kulüpler Birliği Veysel Ateş, 1954 Tuzlaspor Kulübü Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Yazıcı, "Bugün Sahil Spor Tesisi olarak açtığımız tesiste futbol ve basketbol dahil olmak üzere atletizm yapan kulüplerimize yer vermiş olacağız. Bu tesisimiz ile çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için sportif faaliyetlere önem veren kulüplerimize bir lokasyon sağlamış oluyoruz. Özellikle 1954 kulübü dahil olmak üzere kızlarımızın kurduğu futbol takımları var; onlar için de atletizm uygulayan arkadaşlarımız için de çok güzel bir lokasyon olacak" diye konuştu.
"Belediyecilik bizim işimiz"
"Gençlik Eşittir Gelecek" diyen Başkan Yazıcı, "Hem iyi alışkanlıklar kazanmaları hem de kötü alışkanlıklara düşmemeleri için gençlerimizi meşgul etme çalışmalarından bir tanesi olan sportif faaliyetler kapsamında her yerde tesis kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı meşgul etmek, kişisel gelişimlerini ve bir hobi sahibi olmasını sağlamanın yanı sıra bedenen de sağlıklı bir birey olması için gayret sarf ediyoruz. Çünkü 'gençlik eşittir gelecek' ve 'belediyecilik bizim işimiz' diyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Tuzla Belediyesi Sahil Spor Tesisi Açıldı - Son Dakika
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