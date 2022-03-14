Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor - Son Dakika
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Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor

14.03.2022 14:15

- Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın BESYO, Askeri Lise, Spor Lisesi, PMYO ve Milli Savunma Üniversitesi gibi okulların Fiziki Yeterlilik Sınavları'na katılmak isteyen öğrenciler için başlattığı Spor Akademileri Kursları'na başvuran 105...

- Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın BESYO, Askeri Lise, Spor Lisesi, PMYO ve Milli Savunma Üniversitesi gibi okulların Fiziki Yeterlilik Sınavları'na katılmak isteyen öğrenciler için başlattığı Spor Akademileri Kursları'na başvuran 105 öğrenci antrenmanlara başladı. Geçtiğimiz yıl kurslara katılan öğrencilerin tamamının istedikleri üniversiteye yerleştiğini duyan Tuzlalı gençler, kurslara yoğun ilgi gösterdi. Antrenmanlar soğuk havalara rağmen aralıksız devam ediyor.

Tuzla'da BESYO, Askeri Lise, Spor Lisesi, PMYO ve Milli Savunma Üniversitesi gibi okullarda okumak isteyen 105 öğrenci, istedikleri okulların Fiziki Yeterlilik Sınavları'nda başarılı olmak için antrenmanlara başladılar. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda haftada 5 gün ücretsiz olarak gerçekleştirilen antrenmanlar uzman eğitimciler eşliğinde yapılıyor. Haziran ayı itibariyle başlayacak sınavlar için aylar öncesinde antrenmanlara başlayan öğrenciler, soğuk havaya rağmen yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından da takip edilen kurslara katılan öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için yüksek gayret ile çalışmalara katılım sağlıyorlar.

"Bize böyle olanaklar sunduğu için başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederim"

Antrenmanlara katılan öğrencilerden Samet Dika, "Antrenmanlar bomba gibi başladı. Ben bu tempoya alışkınım" dedi. Fatmagül Armut ise, "BESYO için katıldım antrenmanlara. Arkadaşımdan duydum. Çok memnun kalmışlardı. Bu sene ben de denemek istedim. Geçen sene nasip olmadı. Bu sene denemek istedim. Bu imkanları bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hazırlıklarını sürdüren isimlerden Ayşegül Demir de Polis Meslek Yüksekokulu için hazırlıklara katıldığını söylerken "Bize böyle seçenekler sunduğu için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Gençler üzerine çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Ben buraya PMYO için geldim ve sonuna kadar buradayım. Çok zor mücadeleler olsa da burada olmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

"Geçen seneki başarımızdan ötürü bu sene yoğun ilgi görüyoruz"

Tuzla Belediyesi Spor Akademileri Antrenörü İlyas Sezgin geçen yıl yüzde 100 başarı sağlandığına dikkat çekerek "Bu başarıdan sonra bu sene çok yoğun bir talep geldi. Öğrencilerimize bir seçme sınavı yaptık. Çok yoğun bir katılım oldu. Başvuranların arasında 105 sporcu arkadaşımızı seçtik. Şu anda antrenmanlara başlamış bulunuyoruz. Seçmeler olmasına rağmen yoğun bir talep var. İkinci seçmeyi yapmayı düşünüyoruz. Sayımızı biraz daha artıracağız" dedi.

Bir diğer antrenör Emrah Şirin de antrenmanların yoğun şekilde devam edeceğinin altını çizerek "Geçmiş seneden kalan başarımızdan ötürü talebimizin de çok yoğun olmasından kaynaklı güzel çalışmalar eşliğinde antrenmanlarımıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor
Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor
Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor
Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor

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Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Tuzla, Lise, PMYO, Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla'da 105 öğrenci BESYO için ter döküyor - Son Dakika


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