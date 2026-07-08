Tuzla'da yerel eşitlik için önemli bir adım daha atıldı - Son Dakika
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Tuzla'da yerel eşitlik için önemli bir adım daha atıldı

Tuzla\'da yerel eşitlik için önemli bir adım daha atıldı
08.07.2026 12:06  Güncelleme: 12:11
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Tuzla Belediyesi, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek ve kapsayıcı kent yaşamını desteklemek amacıyla Yerel Eşitlik Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, uygulama ve izleme sürecine ilişkin yol haritası paylaşıldı.

Tuzla Belediyesi tarafından, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek ve kapsayıcı kent yaşamını desteklemek amacıyla Yerel Eşitlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yerel eşitlik politikalarının geliştirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortak akılla oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya belediye yöneticileri, akademisyenler, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Programda, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, uygulama, izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin yol haritası da paylaşıldı.

"Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz"

Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sinem Gülenç, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün burada daha önce imzaladığımız Yerel Eşitlik Eylem Planımızın tanıtım ve bilgilendirme toplantısını yapmak için bir araya geldik. Tuzla'yı daha adil ve daha adil bir kent yapma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu, Belediye Başkanımızın liderliğinde tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yerine getireceğiz" dedi.

"Daha kapsayıcı ve daha adil bir kent"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Tuzla Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı Ayşe Kaşıkırık ise 2025 yılında başlatılan sürecin geldiği aşamanın katılımcılarla paylaşıldığını ifade ederek, "Belediyemizin kıymetli bürokratları, üst yönetimi, muhtarları ve meclis üyelerinin katılımıyla 2025 yılında başladığımız bu sürecin geldiği noktayı paylaştık. Bundan sonraki süreçte uygulama, izleme ve değerlendirme dönemine geçiyoruz. Buradaki amacımız; Tuzla'da kimsenin geride kalmaması, kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve gençten yaşlıya tüm bireyler için daha adil, kapsayıcı ve adil bir kent yaşamının oluşturulmasıdır" diye konuştu.

Toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda yerel eşitlik politikalarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılırken, ortak akıl anlayışıyla yürütülecek çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Tuzla Belediyesi, kadın-erkek eşitliğini güçlendiren, herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir kent yaşamını destekleyen çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla'da yerel eşitlik için önemli bir adım daha atıldı - Son Dakika

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