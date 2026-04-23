Tuzla İshakpaşa Parkı yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

23.04.2026 17:13  Güncelleme: 17:19
Tuzla Orta Mahalle'de kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern ve çok amaçlı yapıya kavuşan İshakpaşa Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tuzla Orta Mahalle'de kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern ve çok amaçlı yapıya kavuşan İshakpaşa Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. 32 bin metrekarelik alanda yenilenen parkta spor alanları, sosyal donatılar ve güvenlik altyapısı dikkat çekti.

Tuzla Belediyesi tarafından yenilenen parkta aydınlatma sistemleri, güvenlik kameraları, halı sahalar, basketbol sahası ve amfi tiyatro alanı oluşturuldu. Gençlerin, çocukların, kadınların ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği şekilde düzenlenen parkta çardaklar, dinlenme alanları ve sosyal kullanım alanları da yer aldı.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Orta Mahalle'nin denize ve merkezi noktalara uzak mahallelerden biri olduğunu belirterek, mahalle içindeki ihtiyaçları karşılayacak yatırımların önemine dikkat çekti. Bingöl, bu kapsamda 32 bin metrekarelik İshakpaşa Parkı'nı baştan sona yenilediklerini söyledi.

Parkın akşam saatlerinde de güvenle kullanılabilecek yapıya kavuşturulduğunu ifade eden Bingöl, "Aydınlatması, güvenlik kamerası, halı sahaları, basketbol sahası ve amfi alanıyla çocukların, gençlerin ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği bir alan inşa ettik" dedi. Park bünyesindeki çay bahçesinin de genişletildiğini belirten Bingöl, vatandaşların yaz ve kış aylarında faydalanabileceği yiyecek ve içecek alanlarının da oluşturulduğunu kaydetti. Yenilenen İshakpaşa Parkı'nın mahalle sakinleri için önemli bir sosyal yaşam alanı olması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuzla, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
