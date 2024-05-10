Tuzla'nın kadın girişimcileri Başkan Eren Ali Bingöl ile buluştu - Son Dakika
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Tuzla'nın kadın girişimcileri Başkan Eren Ali Bingöl ile buluştu

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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kadın Girişimcilik Merkezi'nde eğitim almış ve girişimcilik hayatını devam ettiren kadınlarla bir araya geldi. Girişimci kadınların hayat hikayelerini dinleyen Başkan Eren Ali Bingöl'e eşi Ayşegül Bingöl ve Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç de eşlik etti.

10.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:24
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Tuzla'nın kadın girişimcileri Başkan Eren Ali Bingöl ile buluştu

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Anneler Günü yaklaşırken Kadın Girişimcilik Merkezi'nde eğitim almış ve girişimcilik hayatını devam ettiren kadınlarla bir araya geldi. Girişimci kadınların hayat hikayelerini dinleyen Başkan Eren Ali Bingöl'e eşi Ayşegül Bingöl ve Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç de eşlik etti.

İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe ile gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Kadın Girişimcilik Merkezi Projesi (Tuzla KAGİM) ile Tuzla ilçesindeki girişim fikri olan kadınlar dünyaya açılıyor. Bin üyeyi bünyesinde barındıran proje çerçevesinde eğitimini tamamlayan 259 kadın girişimci adayı oldu. Anneler Günü yaklaşırken Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de KAGİM'de eğitimini tamamlamış ve girişimcilik hayatını devam ettiren kadınlarla bir araya geldi.

"Çok güzel işler yapacağız, çok heyecanlıyız"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bunun dışında kadın girişimciliği oldukça önem verdiğimiz, üzerinde en çok durduğumuz vaatlerimizden bir tanesiydi. Bu konuda çok güçlü işler yapacağız. Bir iki alanda değil birçok alanda geliştireceğimiz kadın girişimciliğinde eğitim desteği verirken onlara yeni alanlar da kazandırarak çok güzel işler yapacağız, çok heyecanlıyız. Bugün kadın girişimcilerimizin aldıkları eğitimler sonrasında ürettikleri ürünleri gördük. Hatta bir kısım ürünleri de tattık ve bayıldık, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bunu geliştirmek, daha fazla insanı da buraya katmamız bence çok önemli olacak" şeklinde konuştu.

KAGİM öğrencisi Şengül Ayata ise, "Çocuğum doğduktan sonra meslek hayatına ara verdim. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü olarak çalıştım. Kendi işimi kurmak isteyince de ne yapabilirimi düşündüm ve geçmişime gittim. En başarılı olduğum alanları düşündüm. Üst üste satış birinciliklerimin olması, Türkiye satış birinciliğimin olması ve KAGİM'de aldığım dersler beni kendi ürünümü yapmaya yönlendirdi. Medeniyet Üniversitesi'nin hocaları ufkumuzu açmakla birlikte var olan hayallerimizi ateşlendirmemizi sağladı, bizlere cesaret verdi. O cesaretle pandemide meslek hayatına ara veren bir arkadaşımla 2023 yılında SFM Oscar Kimya Temizlik ve Hijyen Ürünleri Limited şirketini kurdum" dedi.

Tuzla\'nın kadın girişimcileri Başkan Eren Ali Bingöl ile buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla'nın kadın girişimcileri Başkan Eren Ali Bingöl ile buluştu - Son Dakika

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