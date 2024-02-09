Tuzla Piyade Okulu\'ndaki kavga sonucunda personellerin ilişikleri kesildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okulu'nda bir grup teğmen arasında yaşanan kavgaya ilişkin kararın açıklandığını duyurdu. Karara göre olaya karışan personellerin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.
Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayıp daha sonrasında kavgaya dönüşen olayla ilgili karar açıklandı. Karara göre olaya karışan 7 personelin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkür mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.
Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.
Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." - ANKARA
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