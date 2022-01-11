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Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor

11.01.2022 11:02

Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Kısa sürede beyaza bürünen ilçede, kartpostallık görüntüler oluştu. Etkili kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kontrollü ilerledi. İlçeye bağlı köylerde de kar etkisini sürdürüyor. Aniden yağan kar hayvancılıkla uğrasan çiftçileri olumsuz etkiledi.

Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor
Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor
Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor

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Tuzluca, Iğdır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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