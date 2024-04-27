Veteriner Hekimler Günü\'nde TVHB\'den basın açıklaması

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından, 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Zafer Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, veteriner hekimlerin yaşadığı hak kayıplarına ve özlük hakları ihlallerine dikkat çekti. Arslan, bu sorunlara çözüm bulunmaması halinde önümüzdeki süreçte iş bırakma dahil tüm demokratik haklarını kullanacaklarını da açıkladı.

"Veteriner hekimler olarak çok uzun zamandır, yaşadığımız hak kayıplarına rağmen fedakarca görevimizi yapmaya çalışıyoruz"

Arslan, veteriner hekimlerin 1800'lü yıllardan beri yaptıkları çalışmalarla dünya literatürüne girmiş ve çığır açan araştırmalar yaptığını söyledi. Veteriner hekimlerin 1980'li yıllardan itibaren hem çalışma alanlarının daraldığını hem de özlük haklarında kayıplar yaşadığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimler olarak çok uzun zamandır, yaşadığımız hak kayıplarına, ötekileştirilmeye ve yok sayılmaya rağmen fedakarca ve sabırla görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü üstlendiğimiz görevlerin ihmal edilmesi, koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve yeterli gıdaya erişim, hayvan, insan ve çevre sağlığı gibi hayati alanlarda ciddi sorunlara sebep olabilecek niteliktedir. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen, yaşanan haksızlık ve mesleki değersizleştirme artarak devam etmektedir. Gelinen noktada, insan onuruna yakışır yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alınması kaçınılmaz hale gelmiştir."

TVHB'nin meslektaşlarının insan onuruna yakışır şartlarda çalışmaları ve yaşamaları için çaba harcadığını belirten Arslan, "Mesleğimizin uğradığı haksızlıklara karşı yıllardır sürdürdüğümüz diyalog yolları artık tükenmiş, sorunlarımızı kamuoyuna açık ifade etmekten başka bir yol kalmamıştır" dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, kamu veteriner hekimleri için bir dizi çözüm önerisi de sundu. Bu öneriler arasında fiili hizmet zammının geri getirilmesi, emekli veteriner hekimlere ek ödeme yapılması, Özel Hizmet Tazminatları ve ek ödemelerin artırılması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürlerinin büyük proje tazminatından yararlanması ve veteriner hekimlerin ek göstergesinin aldıkları eğitimle orantılı olarak artırılmasının yer aldığını söyledi.

"Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden açılmalıdır"

Veteriner hekimlerin birçok sorunun olduğunu da dile getiren Arslan, "Cenevre veteriner hekimliği sözleşmesine aykırı olarak Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri reorganizasyon adı altında kapatılmış, mesleğimize ve hayvancılığa önemli bir darbe vurulmuştur. Zaman geçirilmeden doğrudan Bakana bağlı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden açılmalıdır. Plansız arttırılan fakültelerle eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan 3 binin üzerinde genç veteriner istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır. Hiçbir uygulama dersi almadan iki yıllık uzaktan eğitim bölümlerinden mezun olanların veteriner fakültelerine geçiş yapması bilime aykırı olup, hayvan ve insan sağlığı açısından da risktir. Atanamayan binlerce genç meslektaşımızın umutları kırılmış, geleceklerini yurt dışında aramaya başlamışladır. Son iki yılda yurt dışına gitmek için başvuranların sayısı 20 kat artmıştır. İnsana yapılan yatırım boşa gitmiş, nitelikli beyinler ülkeyi terk etmeye başlamışlardır. Serbest çalışan veteriner hekimler orantısız mevzuatın getirdiği ağır ceza ve baskılarla hastalarına yeterli zaman ayıramaz, işlerini yapamaz hale getirilmişlerdir. Belediyelerde çalışan veteriner hekimler, merkezi ve yerel idarecilerin inisiyatif almamaları nedeniyle hedef haline getirilmiş, mobing, psikolojik ve fiziki şiddet altında çalışmak zorunda kalmışlardır. Veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında tutulduğundan çalıştıkları her alanda şiddet girişimlerine açık hale gelmişlerdir. Gıda, ilaç ve diğer alanlarda çalışan veteriner hekimler yıllardır iş ve ücret güvencesi olmadan çalıştırılmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Arslan, tüm bu sorunların çözümü için yetkililere harekete geçme çağrısında bulunarak, veteriner hekimlerin hayvan ve insan sağlığı için kritik öneme sahip bir meslek grubu olduğunu ve bu mesleğin sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Uzun soluklu hayvancılık politikalarının uygulanmaması ve ithalat nedeniyle yetiştiricinin zor duruma düştüğünü vurgulayan Arslan, sürdürülebilir bir hayvancılığın her geçen gün zorlaştığını belirtti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında çalışan veteriner hekimlerin çalıştıkları alanı bırakmak zorunda kaldıklarını aktaran Arslan, "Bu durum önümüzdeki yıllarda bu alanda çalışan veteriner hekim yokluğu nedeniyle hayvancılığa daha çok zarar verecektir" diye konuştu. - ANKARA