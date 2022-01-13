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TVHB'den İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

TVHB'den İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin açıklama

13.01.2022 08:01
TVHB'den İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi(TVHB), İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin, "Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz" açıklamasında bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi(TVHB), İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin, "Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz" açıklamasında bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kasıtlı olarak bir köpeğin ölümüne sebebiyet vermesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının üzüntüye ve endişeye sevk edildiği belirtilen açıklamada,

"Her şeyden önce hayvanlar potansiyel tehlike değil, ekosistemin koruyucularıdır. Hayvana kötü muamelede bulunmak ve yaşam hakkını elinden almak daha önce Kabahatler Kanunu kapsamında kabahat olarak değerlendirilmekte ve idari para cezası tatbik edilmekte, böylece hayvanlara yönelik suçlar genellikle cezasız kalmaktaydı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin de katkılarıyla hayvanlara uygulanan bu tür şiddet suçların karşılığı Kabahatler Kanununca idari yaptırım kapsamından çıkartılarak Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hapis cezasına bağlanmıştır.5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesince, aynı kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü getirilmiştir" denildi.

"Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz"

Şüpheliye eylemin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilediklerini ifade edilen açıklamada, "İstanbul Başakşehir'de izlemeye dahi tahammül edemeğimiz şekilde bir köpeği ezerek kasten ölümüne yol açan şahsın yakalanması memnuniyet oluşturmuşsa da ifadesi alınıp serbest bırakılması vicdanları rahatsız etmiştir. Şahsın Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, insanlığın vicdanına emanet olduğuna inandığımız canlara her türlü şiddetin karşısında olacağız. Toplumda infiale neden olan bu tür eylemlerin adli makamlarımızca daha ciddi ele alınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Başakşehir, Veteriner, İstanbul, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TVHB'den İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: TVHB'den İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahsın sokak köpeğini aracıyla ezmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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